مقتل 3 عمال إثر انهيار منجم للفحم في باكستان

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ما لا يقل عن ثلاثة عمال، إثر انهيار منجم للفحم بعد انفجار ناجم عن غاز الميثان في جنوب غرب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال عبد الجبار المسؤول في الشرطة المحلية، إن الحادث وقع بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بالوشيستان.

من ناحية أخرى، قال اتحاد عمال المناجم المركزي في باكستان، إن العمال كانوا يعملون على عمق حوالي 244 مترا عندما وقع الانفجار بسبب تراكم الغاز.

وأوضح أنه قد تم انتشال الجثث بعد عملية إنقاذ استمرت عدة ساعات.