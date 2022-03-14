تغير المناخ يؤثر في النساء بشكل غير متناسب

المصدر: د ب أ

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، أن تغير المناخ يؤثر في النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ما يمثل عائقاً أمام تحقيق المساواة الكاملة.

وأضاف غوتيريش، في نيويورك، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الـ66 للجنة الأممية لوضع المرأة: «تواجه النساء والفتيات في كل مكان أكبر التهديدات وأعمق الضرر».

وأوضح غوتيريش أن النساء والفتيات في كل مكان يتخذن إجراءات لمواجهة الأزمات المناخية والبيئية، مشيراً إلى أن النساء والفتيات في كل مكان ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من مواقع اتخاذ القرارات.

وحذر من أنه غالباً ما يتم تجاهل احتياجات المرأة ومصالحها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن استخدام الأراضي أو التلوث أو المحافظة على البيئة أو المسارات المتبعة لمواجهة أزمة المناخ، مضيفاً أنه على سبيل المثال، لا تترأس النساء سوى 15% فقط من وزارات البيئة في جميع أنحاء العالم.