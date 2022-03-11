مقتل ثلاثة بانهيار ثلجي في النمسا

المصدر: د ب أ

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم خلال انهيار ثلجي بجبل أوتشر في النمسا.

وذكرت الشرطة أن الانهيار أدى إلى دفن أربعة أشخاص قبل وقت قصير من ظهر اليوم في منطقة لاكينهوف شمالي النمسا.

وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، فإن الأربعة الذين تعرضوا للحادث هم اثنان من رجال الإنقاذ المحليين في جبال الألب، وضابطان من شرطة المنطقة أيضاً.

وفي النهاية، تمكَّن زملاؤهم من انتشالهم من تحت الثلج المنهار - وهم - أي المسعفون - في حالة صدمة، ونجا واحد من الأربعة، وتوفي ثلاثة.

ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الإنقاذ قوله: "هذه المهمة أصابتنا جميعاً في القلب".

كانت المجموعة تسير على جبل يبلغ ارتفاعه نحو 1900 متر في طقس مشرق، ومخاطر انهيار منخفضة، عندما حدث انهيار ثلجي متتابع في تضاريس مفتوحة وغير مؤمَّنة.