لأصحاب القلوب القوية.. وليمة مع الأشباح في مطعم بالرياض

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مطعم سعودي، يُقدم الطعام للزبائن في أطباق بشكل الجماجم، ويجالسهم على الطاولات ممثلون على هيئة الموتى الأحياء (الزومبي).

يتجول في أرجاء المكان ذي الإضاءة الخافتة ممثلون يرتدون زي الأشباح والزومبي ومصاصي الدماء، ويرقصون ويقدمون عروضا حية لجمهور المتفرجين الذين يلتقطون الصور لأنفسهم في هذه الأجواء المرعبة.

أعرب المواطن السعودي أحمد المحارب عن سعادته بالتجربة. وقال إنها "تجربة جدا جميلة، تجربة جدا ممتعة، استمتعنا فيها أنا والأسرة والأطفال. الحمد لله. كنا نتمنى هذي الفعاليات من زمان نشوفها. المطاعم والمستوى إللي إحنا وصلنا له. نتمنى نشوفها برضو في أماكن ثانية من مناطق المملكة، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب. الحمد لله إللي وصلنا له اليوم من هالمستوى. مانحتاج إننا نروح أي مكان برا المملكة. يعني شي جميل جدا. تجربة جميلة وإن شاء الله مابتكون الأخيرة لنا".

صُمم مطعم شادوز "الظلال" كي يلبي رغبة عشاق أفلام الرعب، ويسمح لهم بتناول الطعام في أجواء دموية.

وقال ماجد العنزي، المشرف العام على المطعم "هذي الفكرة المختلفة تجعل الزائر يعيش جو الرعب والترفيه والاستمتاع بأكل يناسب جميع الأذواق في وقت واحد. عملنا على تحضير طاقم عمل من الممثلين لتأدية فقرات رعب... بيئة مناسبة تخدم العرض، يتخللها فقرات ترفيهية تمكن الزائر من الراحة والاستمتاع بتناول الطعام. وهذي هي فكرة مطعم شادوز".

تبلغ تكلفة تجربة الرعب الكاملة في المطعم الواقع بالحي الترفيهي في الرياض 300 ريال سعودي (79.97 دولار).