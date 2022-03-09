لصوص الديزل يلثون البيئة في جنوب أفريقيا

المصدر: د ب أ

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تسبب لصوص حاولوا سرقة الوقود من خط أنابيب في جنوب أفريقيا في تسرب لوقود الديزل إلى أحد المجاري المائية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة ترانسنت إس.أو.سي المحدودة للسكك الحديدية والموانئ وخطوط الأنابيب القول في بيان إن التسرب، الناجم عن العبث بغرفة الصمامات، حدث من خط أنابيب متعدد المنتجات بين مدينة ديربان على الساحل الشرقي ومدينة هايدلبرج جنوب جوهانسبرج، وتم اكتشافه صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن فرق حماية البيئة تبذل قصارى جهدها لاحتواء التلوث من وقود الديزل الذي تدفق إلى نهر ميول، دون تحديد كمية الوقود المتسربة.

وتسعى جنوب أفريقيا جاهدة لجذب استثمارات من أجل بنية تحتية جديدة حيث تعاني أصولها الحالية من التخريب والسرقة. وزادت سرقة الكابلات من خطوط السكك الحديدية، ما تسبب في حدوث اضطرابات في توصيل السلع.

وأضافت ترانسنت أنها نفذت خلال العام الماضي تدخلات أمنية مختلفة أدت إلى خفض الحوادث بنسبة 50% عن العام السابق له.