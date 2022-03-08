مصرع شخصين بانفجار صومعة غلال في مصر

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب 9 آخرون، في حادث انفجار صومعة غلال بأحد المطاحن بمدينة بنى مزار شمالي محافظة المنيا جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أنه تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز بنى مزار يفيد بانفجار صهاريج صومعة مطاحن غلال بنى مزار، أثناء أعمال التجهيز وتفريغ الهواء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء للتعامل مع حريق ناجم عن الانفجار، وتمكنت من السيطرة عليه.

وتصل سعة الصومعة الخالية إلى 80 طن قمح.