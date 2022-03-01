غرق سفينة تحمل 4000 سيارات وسط المحيط

المصدر: د ب أ

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غرقت سفينة شحن محترقة كانت تحمل نحو 4 آلاف سيارة من انتاج شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات في المحيط الأطلسي اليوم "الثلاثاء" بينما كان يتم قطرها.

وقالت البحرية البرتغالية إن الحريق اندلع في السفينة "فيليسيتي ايس" بالقرب من جزر "الآزور" يوم 16 فبراير الماضي. وقد تم إنقاذ طاقم السفينة البالغ عدده 22 شخصاً.

وكانت معظم السيارات على متن سفينة الشحن، والتي كانت موجهة إلى السوق الأمريكية، قد دمرت أو تضررت بشكل كبير بسبب الحريق.

وقالت فولكس فاجن إنها لم تتمكن من فعل أي شيء للشحنة، لكنها أوضحت أن التأمين يغطي الخسائر.