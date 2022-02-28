الإعدام لمتهمين بقضية «أجناد حلوان الإرهابية» في مصر

المصدر: د ب أ

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قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم، بالإعدام لمتهمين اثنين في القضية المعروفة بـ«أجناد حلوان الإرهابية».

وعاقبت المحكمة المنعقدة بطرة، اليوم، متهماً بالسجن المؤبد، وخمسة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية نفسها.

وأسندت النيابة للمحكوم عليهم «تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتأسيس جماعة إرهابية الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات».