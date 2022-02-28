كشف حقيقة صورة زوجة الرئيس الأوكراني في الزي العسكري

المصدر: رويترز

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انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لجندية أوكرانية يزعم أنها أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وحظيت الصورة بمشاركات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقيت "إعجابا" من 1200 شخص على تلك المنصات.

وقال مشاركو الصورة إنها تعود لسيدة أوكرانيا الأولى، وهي تشارك في مقاومة "العملية العسكرية الروسية" في بلادها.

وتوصل فريق التحقق من الأخبار في وكالة رويترز إلى أن الصورة تعود لجندية أوكرانية وليست لزوجة الرئيس.

وبحسب رويترز، يعود تاريخ الصورة إلى 22 أغسطس 2021 وهي لجندية أوكرانية بالزي العسكري للاحتفال بمناسبة مرور 30 عاما على استقلال أوكرانيا.

والتقطت الصورة للجندية المبتسمة في شارع "خريشتشاتيك" في كييف، بعدسة المصور فولوديمير زاخاروف، وهو مقيم في العاصمة الأوكرانية أيضا.