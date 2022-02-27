اكتشاف حطام طائرة قبالة جزر القمر

المصدر: د ب أ

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يبحث رجال الإنقاذ، اليوم، عن ناجين من حادث تحطم طائرة خفيفة كانت تقل 14 شخصاً عندما سقطت قبالة أرخبيل جزر القمر بعد العثور على حطام وأمتعة.

وقالت شركة إيه.بي للطيران في جزر القمر إنه تم العثور على قطع من حطام طائرة سيسنا كارافان ذات المحرك الواحد بالقرب من جزيرة موهيلي، وهي إحدى جزر القمر التي تقع بين مدغشقر وموزمبيق.

وكانت الطائرة "سيسنا سي 208 بي" تحمل طاقماً من فردين و12 راكباً في طريقها من العاصمة موروني في جزيرة القمر الكبرى إلى مدينة فومبوني بجزيرة موهيلي أمس، عندما اختفت من شاشات الرادار. ولم يتضح بعد سبب الحادث.