تحديد هوية جميع المشتبه بهم في اعتداء عنصري على مراهقة في برلين

المصدر: د ب أ

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عقب نحو أسبوعين على اعتداء عنصري تعرضت له مراهقة منحدرة من تركيا في العاصمة الألمانية برلين، تمكنت الشرطة من تحديد هوية جميع المشتبه بهم الستة.

وقال نائب رئيس شرطة برلين، ماركو لانجنر، اليوم الاثنين في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان المحلي لولاية برلين إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مسار النزاع في الترام وفي أحد محطاته بدقة، مشيرا إلى أن الشرطة تعكف على تقييم لقطات الفيديو، التي تم تسجيل مادة وفيرة منها بكاميرات المراقبة في الترام.

وذكر لانجر أن الخطأ في البيان الأول عن الواقعة سببه سوء تفسير من المكتب الصحفي للبلاغ الجنائي، مضيفا أن تقييما لمقاطع الفيديو أظهر أن الفتاة (17 عاماً) كانت ترتدي كمامة للوقاية من كورونا، مضيفا أنه لا يعرف ما إذا كانت الشرطة قد اعتذرت للمرأة عن هذا الخطأ.

وتعرضت الفتاة - بحسب وصفها - لاعتداء عنصري وللضرب والركل من قبل ثلاث نساء وثلاثة رجال. وفي مقطع فيديو من المستشفى تظهر الفتاة وهي تتحدث عن الواقعة وهي تبكي في بعض الأحيان، وقالت: "تعرضت للضرب أمس لأنني أجنبية". وتمت مشاهدة الفيديو ملايين المرات عبر الإنترنت.

ووصفت الشرطة في بادئ الأمر سبب الهجوم على نحو خاطئ، وكتبت في بيان أن النزاع اندلع بسبب عدم ارتداء الفتاة كمامة للوقاية من كورونا. كما تبنت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هذا الوصف الأصلي للشرطة في خبر، ولم تذكر أيضا إشارات الشابة إلى الإهانات العنصرية التي سبق ذكرها في بيان الشرطة.