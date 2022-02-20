رغم اشتعال الحريق يوم الجمعة .. العثور على راكب مفقود حياً في عبارة باليونان

المصدر: رويترز

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قال حرس السواحل اليوناني إن رجال إطفاء يكافحون حريقا شب في عبارة تبحر من اليونان إلى إيطاليا عثروا اليوم الأحد على راكب مفقود حيا في مؤخرة العبارة التي لا تزال النار مشتعلة بها مما أحيا الآمال في أن يكون ركاب آخرون مفقودون على قيد الحياة.

وتمكن منقذون من إخراج 281 على الأقل من بين 292 من الركاب وأفراد الطاقم من العبارة يوروفيري أوليمبك التي ترفع علم إيطاليا عندما شب الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة لكن حرس السواحل والشركة المشغلة للعبارة يقولان إن 11 راكبا ما زالوا مفقودين.

ويحاول رجال الإطفاء منذ ثلاثة أيام إخماد الحريق وتبريد هيكل العبارة التي يبلغ طولها 183 مترا للسماح لفرق الطوارئ بالصعود وإنقاذ أي ناجين. وإلى الآن لم تعلن السلطات حصيلة للموتى.

وقال لواء الإطفاء "ما زال رجال الإطفاء يكافحون الحريق وهناك أطقم تبحث عن مزيد من الأشخاص".

وقال مسؤولو حرس السواحل إن البحث ما زال جاريا لتحديد سبب الحريق وإن أحد المدعين فتح تحقيقا.

وكانت العبارة في طريقها من ميناء إيجومينيتسا اليوناني إلى ميناء رنديسي الإيطالي. وكثير من الركاب ملاك أو سائقو شاحنات ينقلون بضائع بين الدول الأوروبية.

وقال حرس السواحل إن الرجل الذي أُنقذ اليوم الأحد من روسيا البيضاء.

وتقول الشركة المشغلة للعبارة والسلطات اليونانية إن المفقودين من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون اليوناني رجلا يهبط على سلم من العبارة إلى قارب مربوط بها.

وقال المتحدث باسم حرس السواحل اليوناني نيكوس أليكسيو لقناة سكاي التلفزيونية "ما دام أحد الركاب أُنقذ فإننا متفائلون بأن من الممكن العثور على مزيد من الناجين".