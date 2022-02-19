مقتل 17 شخصاً على الأقل في انفجار شاحنة نفط بنيجيريا

المصدر: د ب أ

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لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم أمس الجمعة عندما انفجرت شاحنة نفط في جنوب غربى نيجيريا.

ووفقا لمتحدث باسم السلطات، وقع الحادث بالقرب من بلدة إيزارا أثناء مناورة خطيرة قام بها قائد الشاحنة لتجاوز سيارات على الطريق السريع المزدحم بين لاجوس وإيبادان.

تم التعرف على ثلاثة فقط من الضحايا لأن الجثث الأخرى محترقة بشدة.

يكثر وقوع الحوادث الخطيرة على الطرق في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، حيث يقود الكثيرون مركباتهم بسرعات عالية على نحو مفرط على الرغم من سوء حالة الطرق.