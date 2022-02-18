عاصفة شتويّة قويّة تجتاح شرق أمريكا.. فيديو

المصدر: رويترز

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اجتاحت عاصفة شتوية قوية النصف الشرقي من الولايات المتحدة أمس الخميس، مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج وعواصف رعدية مدمرة مع احتمال حدوث أعاصير متفرقة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أصدرت تحذيرات من عواصف شتوية ورياح قوية وعواصف رعدية على مساحات واسعة من البلاد تمتد لمسافة 2400 كيلومتر من غرب أوكلاهوما إلى شمال ولاية مين اعتبارا من عصر أمس الخميس وصولا إلى اليوم الجمعة.

وكان من المتوقع أن تتسبب منظومة الأحوال الجوية في موجة ثلوج تتساقط على نحو سريع في منطقة تمتد من أوكلاهوما إلى ميشيغان والشمال الشرقي في الوقت الذي تثير فيه تهديدات عواصف رعدية في مسيسيبي وتينيسي وأوهايو وإلى الشمال الشرقي، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.

وقال مات بيتشر خبير الأرصاد الجوية بالهيئة، ومقره في سانت لويس "إنها عاصفة قوية جدا تمتد على نطاق واسع تترتب عليها كثير من المخاطر المختلفة بحسب مكان تواجد كل شخص.. أحوال الطرق في منطقتنا خطيرة جدا".