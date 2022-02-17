اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف بناؤون النقاب عن مقبرة رومانية عمرها 2000 عام، تضم ما لا يقل عن 20 مقبرة مزينة بزخارف أنيقة قرب الساحل في شمال قطاع غزة.

وغزة غنية بالآثار، إذ كانت موقعاً تجارياً مهماً للعديد من الحضارات منذ العصور القديمة، وعبر عصر الإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

وتتضمن الآثار المكتشفة في القطاع بقايا من حصار الإسكندر الأكبر لغزة إضافة إلى الغزو المغولي.

وعُثر على 20 مقبرة رومانية حتى الآن، ويتوقع الفريق الأثري اكتشاف 80 أخرى في منطقة مساحتها 50 متراً مربعاً، وفُتحت مقبرتان فقط تحتوي إحداهما على بقايا هيكل عظمي وبعض الجرار الفخارية.

واكتُشف الموقع، الذي يشرف عليه فريق خبراء فرنسي، بناؤون يعملون في مشروع إسكان بتمويل مصري، وقد توقفوا عن العمل واستدعوا الأثريين عندما عثروا على بعض الطوب القديم الكبير في المقبرة.