مخزن بذور عالمي في القطب الشمالي سيتلقى عينات جديدة من دول عربية

المصدر: رويترز

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سيتلقى مخزن في منطقة جبلية بالقطب الشمالي، بُني ليحفظ بذور محاصيل العالم من الحروب والأمراض والكوارث الأخرى، إيداعات جديدة اليوم الاثنين بينها عينات من أول منظمة سحبت بذورا من المنشأة.

ويقع (قبو سفالبارد العالمي للبذور) على جزيرة سبتسبرجن التي تقع بدورها في المنتصف تقريبا بين البر الرئيسي للنرويج والقطب الشمالي. ولا يتم فتح القبو إلا بضع مرات في السنة للحد من تعرض مخزوناته من البذور للعالم الخارجي.

وستودع بنوك جينات من السودان وأوغندا ونيوزيلندا وألمانيا ولبنان بذورا لمحاصيل مثل الدخن (الذرة العويجة) والذرة الرفيعة (السرغوم) والقمح (الحنطة)، كعينات احتياطية لمجموعاتها الخاصة.

وسيودع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الذي نقل مقره في 2012 من حلب السورية للعاصمة اللبنانية، ثمانية آلاف عينة تقريبا.

وكان مركز إيكاردا أول من يسحب من قبو البذور العالمي في 2015 لتعويض مجموعة تضررت بسبب الحرب كما قام بعمليتي سحب إضافيتين في 2017 و2019 لإعادة بناء مجموعته الخاصة التي يحتفظ بها في لبنان والمغرب.

وتقول آن باثه تفينرايم وزيرة التنمية الدولية النرويجية "حقيقة أن مجموعة البذور التي دُمرت في سوريا خلال الحرب أُعيد بناؤها بشكل منهجي، تُظهر أن القبو يعمل كضمانة لإمدادات الغذاء الحالية والمستقبلية ولضمان الأمن الغذائي المحلي".

ويحوي القبو 1.1 مليون عينة بذور لنحو ستة آلاف نوع من النباتات من 89 بنكا حول العالم.