بعد 160 عاماً.. جامعة ألمانية تعيد جماجم إلى هاواي

المصدر: د ب أ

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في عام 1860، تلقى الباحث في التطور إرنست هيكيل ومقره "ينا" بألمانيا عظام جماجم يعود أصلها إلى هاواي كهدية خلال رحلة إلى إيطاليا- وهي الآن في طريقها للعودة إلى موطنها.

واستقبل وفد من ولاية هاواي الأمريكية رفات أسلافهم في حفل أقيم في جامعة "ينا" يوم الخميس.

وقال مانا كاموالي كاسيريس من وفد مكتب شؤون هاواي إن هذه هي أهم خطوة نحو التعافي. لكنه أضاف أنها ليست الخطوة الأخيرة.

وتسلم هيكيل العظام من الطبيب إدموند فون بارتلز أثناء رحلة إلى ميسينا في صقلية وأخذها معه إلى "ينا". ولكن لا يزال من غير الواضح كيف وصلت العظام إلى حيازة بارتلز.

ومع ذلك، قالت الجامعة إنه لا شك في أن الأوروبيين أخذوا العظام بشكل غير قانوني من هاواي خلال الفترة الاستعمارية.

وطلبت تينا بير، وزيرة الثقافة في ولاية تورينجن، الولاية التي تقع فيها جامعة "ينا"، الصفح من ممثلي هاواي.

وقال رئيس الجامعة فالتر روزنتهال: "عودة /إيوي كوبونا/ إلى موطنها لا يمكن أن تلغي آثر هذا الظلم التاريخي، لكنها يمكن أن تكون خطوة أولى نحو التعافي منه".

يشار إلى أن "إيوي كوبونا" تعني "عظام الأجداد" بلغة السكان الأصليين في هاواي.