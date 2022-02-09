اغتصاب مراهقتين يشعل غضباً في باكستان

المصدر: د ب أ

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ألقت الشرطة، جنوبي باكستان، القبض على عشرة أشخاص بشبهة التورط في خطف مراهقتين واغتصابهما للانتقام، بعد زواج امرأة من قوميتهم لرجل من قومية الفتاتين.

ووقع الحادث في منطقة ميربورخاس بإقليم السند، حيث تزوج أحد الأقارب البعيدين للفتاتين بامرأة من مجتمع منافس، فيما اعتبره السكان انتهاكاً للأعراف المحافظة التي تحكم الزواج.

وقام أكثر من 20 رجلاً مسلحاً باختطاف الفتاتين واغتصابهما والتشهير بهما​​، فيما بدا أنه رد فعل انتقامي لمصلحة قوميتهم.

وصرح أرشاد جات، المتحدث باسم الشرطة المحلية، اليوم، بأنه تم إلقاء القبض على عشرة أشخاص، فيما يتواصل البحث عن آخرين.

وأضاف أن الكشف الطبي أكد تعرض الفتاتين للاغتصاب.

وأعادت الحادثة، التي وقعت الأحد الماضي، إثارة الغضب والجدل حول الأعراف القبلية في بعض مناطق البلاد، حيث عادة ما تصبح النساء ضحية للتنافس بين القوميات، وتتم مبادلتهن أحياناً لتسوية الخلافات.