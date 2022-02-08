الموظفون المرضى أكثر التزاماً بالعمل من المنزل

المصدر: د ب أ

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إذا كنت مريضا، ابق في المنزل. ولكن ماذا يحدث عندما يكون عملك من المنزل في الأساس؟ وأظهر بحث جديد أن أغلب الأشخاص الذين يعملون من المنزل يريدون مواصلة العمل، حتى وهم يشعرون بتعب بسيط.

وكشف بحث في ألمانيا أنه خلال جائحة فيروس كورونا، يشعر أغلب الموظفين الذين يعملون من المنزل بالذنب إذا ما ابتعدوا عن جهاز الكمبيوتر حال الشعور ببعض التعب.

وفي الوقت نفسه، انعكس الوضع بالنسبة لمن يضطرون للتوجه إلى مكان العمل خلال الجائحة، بحسب دراسة أعدتها جامعة كونه للوجستيات في هامبورج، وكلية دبليو.إتش.يو.أوتو بايسهايم للإدارة، ونشرتها مجلة السلوك التنظيمي.

وكان الموظفون في فترة ما قبل الجائحة يريدون الظهور في أرجاء المكتب، حتى وهم يعانون من المرض، وهي ظاهرة تعرف باسم الحضور الشكلي وتعني قلة الإنتاجية في مكان العمل بسبب المرض.

غير أن البحث خلص إلى أنه خلال الجائحة يكون الموظفون أكثر قلقا من أنهم سوف يشعرون بالذنب حال توجههم إلى العمل وهم مرضى، خشية إصابة الزملاء بفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، أضاف الباحثون أنه إذا كان الموظفون يعملون بشكل طبيعي من المنزل ولا يمكن الوصول إليهم فجأة، فالأكثر ترجيحا أنهم سوف يشعرون بالذنب.

وتقول بريسكا بروسي، أستاذة إدارة الموارد البشرية في جامعة كون للوجستيات: "هذا هو السبب لماذا يقرر البعض أداء العمل، ولو القليل منه على الأقل".

وعلاوة على ذلك، أظهرت النتائج أن قرار العمل كان بعيدا عن شدة المرض وأن الموظفين تغاضوا عن العواقب.

وتقول فابيولا اتش.جيربوت، وهي أستاذة إدارة الموارد البشرية بنفس الجامعة: "إذا ما واصلت العمل بدلا من التعافي، قد يحدث شعور إضافي بالذنب تجاه نفسك".

ومن ناحية، في الغالب لا يعمل الموظفون المرضى بشكل منتج، "ومن ناحية أخرى، فإنهم يشعرون بأن قرارهم سيكون مضرا بصحتهم".

واعتمد معدو الدراسة على ثلاثة استطلاعات للرأي أجريت في عام 2019 السابق للجائحة، وفي يوليو وأغسطس 2020 بمشاركة نحو 650 شخصا.