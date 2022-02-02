مقتل 25 شخصاً إثر سقوط سلك كهرباء على سوق في كينشاسا

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة في الكونغو إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انقطاع سلك كهرباء عالي الجهد وسقوطه على عدة منازل وسوق بضواحي العاصمة كينشاسا اليوم الأربعاء.

وقال قائد شرطة كينشاسا سيلفانو كاسونغو "سقط سلك كهرباء عالي الجهد على عدة منازل في منطقة ماتادي كيبالا وفي السوق، ولقى عدد من الأشخاص حتفهم على الفور".

وأظهرت مقاطع فيديو من السوق تمت مشاركتها على الإنترنت أشخاصا يبكون حول عدد من الجثث في برك من الماء، وقد تناثرت حولهم منتجات طازجة.