وفاة طفلين في ألمانيا بسبب مبيد حشري

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية وممثلو الادعاء، اليوم، أن وفاة طفلين صغيرين في منزل في منطقة فرانكونيا السفلى تعزى للتسمم بغاز الفوسفين من جراء الإهمال في استخدام مبيد حشري.

وعثر شقيق الطفلين، وهما طفلة وطفل (5 و4 أعوام)، عليهما في منزلهما الذي يقع ببلدة صغيرة شمال غربي بافاريا صباح الاثنين الماضي.

واعترف والد الطفلين للشرطة باستخدامه مبيداً حشرياً خلال أعمال بالمنزل.

وتفترض الشرطة أن الاستخدام غير الملائم المحتمل للمبيد أدى إلى تفاعل كيميائي نتج عنه انبعاث غاز الفوسفين السام. وتم العثور على أثار للغاز لاحقاً.