انتشال 6 جثث قبالة سواحل تونس

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم، انتشال ست جثث وإنقاذ 34 مهاجراً غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد انقلاب مركب كان يقل العشرات قبالة سواحل جرجيس جنوبي البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن الحرس البحري ووحدة من جيش البحر انتشلوا الجثث صباح اليوم فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الوزارة، نقلاً عن ناجين، فإن المركب الذي غرق على بعد 44 كيلومتراً شمال شرقي جرجيس، كان يقل 70 مهاجراً وكان في طريقه إلى السواحل الأوروبية.