رقاقة إلكترونية على الجلد للتحكم عن بعد بحركة الروبوتات

المصدر: د ب أ

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ابتكر فريق من الباحثين في الصين رقاقة إلكترونية مرنة تثبت على الجلد بغرض التحكم عن بعد في حركة الروبوتات.

ويقول الباحثون في الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "ساينس أدفانس" إنه تم من قبل اختراع العديد من الأنظمة للتحكم عن بعد في الروبوتات، ولكن معظم هذه الأجهزة كانت ضخمة ولا تتيح التحكم بسهولة في حركة الروبوتات.

ولكن الرقعة الإلكترونية التي طورها الفريق البحثي من جامعات هونج كونج وداليان وتسينجهوا، بالإضافة إلى جامعة العلوم الإلكترونية والتكنولوجيا في الصين، تثبت بسهولة على ذراع الشخص من أجل تسجيل حركاته المختلفة ثم تحويلها إلى إشارات لاسلكية للتحكم في حركة الروبوت.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا بأن الرقعة تحتوي على وحدات مغناطيسية صغيرة ومستشعرات لقراءة البيانات الحركية وبثها لاسلكيا إلى وحدة تحكم مثتبة في الروبوت. ويتم تثبيت الرقعة على الجلد مباشرة في الجزء الأمامي من الذراع وعند مفاصل الحركة مثل الكوعين والمرفقين.

ويتعين أيضا تثبيت الرقعة في أماكن مختلف على جسم الروبوت من اجل ارسال استجابته إلى الشخص الذي يتحكم في الحركة، كما يمكن، في حالة تثبيت الرقعة على أنامل الروبوت، أن يستشعر ملمس الأغراض التي يقبض عليها أو يحملها ثم يرسل هذه المعلومة إلى المستخدم، بفضل الوحدات المغناطيسية الصغيرة المثبتة في الرقعة الإلكترونية.