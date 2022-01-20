شوربة عدس مجانية لمحاربة برد الشتاء في عمّان

المصدر: رويترز

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يقف ماجد البيشاوي البالغ من العمر 65 عاما أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة الأردنية عمان ثلاث مرات في الأسبوع ليقدم الحساء الساخن ووجبات مجانا للمارة.

ويصف البيشاوي سعادته عندما يقبل الناس على ما يقدم "أنا سعيد وسعادتي لا توصف لأني بشوف الناس كلها جايه فرحانة وبابتسامة وفي ناس بحاجة حقيقة.. ولكن نرجو من الله القبول لا نبغي إلا وجه الله"

ويعلو صوت البيشاوي أو أحد أفراد فريق من المتطوعين معه بالنداء "سبيل.. سبيل لوجه الله تعالى". ووصل ما وزعوه في ساعتين فحسب إلى 1500 كوب من الحساء الساخن.

أما من يستدفئون بما يقدم فيقول أحدهم ويدعى كفاح زريق "والله مهمه جدا وجبة الفطور الصبح. منها الواحد مرات ما معه فلوس يشتري.. بمرق على باب ها الجامع وبلقى الشباب بينادوا زي هيك.. وباخد كاسة عدس".

وبدأ ماجد البيشاوي، المعروف في منطقته بالحاج ميمي، مبادرته مع أحد أصدقائه في 2014 وكان في البداية يوزع أكوابا من الماء البارد في الصيف، ثم توسع ليقدم الحساء الساخن والطبق الأردني التقليدي وهو المنسف.

وينفق البيشاوي وصديقه على المبادرة في الأغلب من خلال قبول تبرعات. ويقول إنه زاد كمية العدس الذي يقدم كحساء من عشرة كيلوغرامات في البداية إلى 70 كيلوغراما الآن.

ويروي عن ذلك ويقول "طبيعة المبادرة.. بلشت أنا وصديقي محمد بكمية بسيطة فوجدنا فيه إقبالا الحمد لله رب العالمين، فزدنا الكمية وبلشنا بعشرة كيلو بعدين بعشرين كيلو بعدين بخمسين كيلو بعدين بسبعين كيلو والحمد لله".

ويقول البيشاوي الذي له ثمانية أبناء و13 حفيدا "بعدنا مستمرين طالما في طلب وموجود وخير الله موجود الحمد لله رب العالمين".

ولا يتوقف البيشاوي في الصيف لكنه يستبدل الحساء الساخن بالماء البارد ويقول "أنا بالصيف بوزع ماء يوميا تقريبا أربع أو خمس آلاف كاسة ماء.. بستمر من شهر ستة لغاية 30/10".