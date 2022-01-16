السعودية.. تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحاً في تبوك

المصدر: واس

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك السعودية عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً، بداية من الغد وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك حرصاً منها على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها، نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وبينت الإدارة أن القرار يشمل المدارس في مدينة تبوك والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إضافة للمدارس في محافظتي حقل وتيماء وضواحيهما، وقرى الجو وأبو راكة والنشيفة والبليطيح والفارعة وأم ضباع التابعة لمحافظة الوجه.