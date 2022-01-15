الأرجنتين تكتوي بنار "أشد الأيام حراً في التاريخ"

المصدر: رويترز

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سجلت عدة مدن في الأرجنتين ودول مجاورة بأمريكا الجنوبية درجات حرارة مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل، في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر تاريخية.

قالت سيندي فرنانديز الخبيرة بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية "عمليا، تعيش الأرجنتين بالكامل والدول المجاورة مثل أوروغواي وجنوب البرازيل وباراغواي أشد الأيام حرارة في التاريخ".

ووصلت الحرارة في مدن كثيرة لأعلى مستوى منذ بدء التسجيل، وبلغت في بعض المناطق 45 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد.

وأضافت فرنانديز "من وسط باتاغونيا إلى شمال البلاد، يتم تسجيل قيم درجات الحرارة عند 40 درجة أو أكثر".

وأثرت الحرارة والجفاف الطويل على المحاصيل في البلد المنتج للحبوب، لكن هناك أملا في تراجع الحرارة بانخفاض متوقع في الأسبوع المقبل تتبعه فترة هطول أمطار لترطيب أجساد البشر والنبات.

وقالت إليزابيث باسين وهي تنتظر حافلة في بوينس آيرس "هذا يوم قائظ آخر... نعيش أسبوعا حارا ويبدو الأمر كما لو أن الجسم يتكيف مع هذه الحرارة".