فيديو.. مشهد مروع .. انهيار كتلة جبلية على قارب سياحي

المصدر: البيان

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في مشهد مروع قتل خمسة أشخاص على الأقل، أمس، وأصيب آخرون بجروح عندما انهارت كتلة صخرية فوق زوارق سياحية أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفصال كتلة صخرية وسقوطها على عدة قوارب ترفيهية، فوق بحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس غرايس وفق روسيا اليوم.

وأمكن سماع صراخ العديد من السياح بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن فقدان 20 شخصا جراء الحادث.