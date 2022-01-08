تحرير باحثين جيولوجيين حوصروا داخل كهف في جزيرة سردينيا

المصدر: د ب أ

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حرَّر عمال الإنقاذ سبعة باحثين جيولوجيين محاصرين داخل كهف في جزيرة سردينيا الإيطالية بعد ساعات من انسداد باب الكهف عليهم.

وذكر مركز إنقاذ جبال الألب والكهوف، اليوم، في دورجالي بجزيرة سردينيا، أن فريق الباحثين علق داخل كهف جروتا دي إسبينيولي على الساحل الشرقي لسردينيا.

ويتصل هذا الكهف المكون من طبقات رسوبية بالكهوف الأخرى.

وقال فريق الإنقاذ إن العلماء كانوا في جولة إلى الكهف الذي دخلوه عبر مدخل جروتا سان جيوفاني سو أنزو، إلا أنهم عند خروجهم وجدوا الباب قد غمرته المياه وبالتالي تم إغلاقه.

وأبلغ أحد أصدقاء الفريق، في وقت متأخر من مساء أمس، بتغيب الفريق، كما بينت قوة الإنقاذ.

ودخلت خدمات الطوارئ الكهوف من مداخل مختلفة، وعثرت على الفريق أخيراً في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشارك في العملية نحو 30 من عمال الإنقاذ.

وتمكن جميع الباحثين من مغادرة الكهف وبصحة طيبة كما قالت القوة.