وفاة كارلوس بابولياس رئيس اليونان السابق عن عمر 92 عاما

المصدر: رويترز

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أعلنت الرئاسة اليونانية وفاة الرئيس السابق كارلوس بابولياس الذي تولى السلطة في الفترة من 2005 إلى 2015 اليوم الأحد عن عمر يناهز 92 عاما.

ونعت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو الرئيس الراحل وأشادت بدوره في مقاومة الاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية ونضاله ضد الحكم العسكري في اليونان في الفترة من 1967 إلى 1974.

وقالت في بيان "مشاركته في المقاومة الوطنية ومناهضة الدكتاتورية... تعكس إخلاصه لمثل الحرية والعدالة وهو ما دافع عنه طوال حياته".