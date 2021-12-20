المركبة الفضائية الروسية تهبط بسلام في كازاخستان

المصدر: د ب أ

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هبطت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-20" والتي تقل على متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين والملياردير الياباني يوساكو ميزاوا ومساعده التجاري يوزو هيرانو، بسلام في سهول كازاخستان، وفقا لما أعلنه مركز التحكم في المهمة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن رجال الإنقاذ ساعدوا أفراد الطاقم على الخروج. حيث كان الثلاثة في رحلة إلى الفضاء منذ 8 ديسمبر الجاري.

وهذه هي الرحلة السياحية الأولى منذ 12 عاما التي ينطلق فيها سياح فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ "سويوز" روسي.