فيديو .. وفاة اليوتيوبر السعودي الشهير محمد الشمري وابنه في حادث مروع

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي اليوتيوبر السعودي محمد الشمري، أحد مشاهير سناب شات، إثر تعرضه لحادث مروري، مساء أمس الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للحادث المروع الذي راح ضحيته محمد غانم الشمري، حيث كان مسافرًا إلى الرياض رفقة أسرته.

ويظهر في الفيديو سيارة الشمري، وقد تعرضت لدمار كبير، وتهشمت بسبب شدة الحادث.

وتصدر هاشتاج وفاة_محمد_الشمري الترند على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عقب إعلان وفاته مساء الخميس، إثر حادث مروع رفقة أسرته.

وأفاد مغردون بأن الشمري، الشهير على موقع «سناب شات» كان مسافرًا إلى الرياض رفقة عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره وأحد أطفاله، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.