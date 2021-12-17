فيديو.. "ادعولنا نوصل بالسلامة" آخر كلمات محمد الشمري قبل وفاته

المصدر: البيان

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توفي اليوتيوبر السعودي محمد الشمري، أحد مشاهير سناب شات، إثر تعرضه لحادث مروري، مساء أمس الخميس.

ونشر الشمري عبر حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو له ولأبنائه أثناء استعداده للسفر، وطلب من متابعيه أن يدعوا له ولأسرته أن يصلوا لوجهتهم سالمين، لكنه تعرض لحـادث أدى لوفاته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للحادث المروع الذي راح ضحيته محمد غانم الشمري، حيث كان مسافرًا إلى الرياض رفقة أسرته.

ويظهر في الفيديو سيارة الشمري، وقد تعرضت لدمار كبير، وتهشمت بسبب شدة الحادث.