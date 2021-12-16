لعبة "قلعة المطاط المنفوخ" تقتل طفلاً وتصيب آخرين في أستراليا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي طفل حتفه وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في حادث لعبة أطفال مصنوعة من المطاط المنفوخ على هيئة قلعة في ولاية تسمانيا الأسترالية، حسبما أفادت الشرطة اليوم الخميس.

وقالت شرطة تسمانيا في بيان إن الرياح اقتلعت القلعة وأطاحت بها في الهواء خلال أحد الأنشطة للاحتفال بنهاية العام في مدرسة ابتدائية في ديفونبورت شمال غربي الولاية.

وأضاف البيان أن "عددا من الأطفال سقطوا من ارتفاع نحو عشرة أمتار حوالي الساعة العاشرة صباحا وإنهم يتلقون حاليا علاجا طبيا في مكان الحادث وكذلك في المستشفيات".

وقال البيان إنه "من المحزن أن طفلا لقي حتفه، وأن هناك عددا آخر في حالة حرجة. نحن نعرب عن تعاطفنا مع أسر وأحباء المعنيين. ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حادث الوفاة في هذه المرحلة لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وأوضح البيان أن عدة مروحيات تتعامل مع الحادث، بينما مازالت الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان.

وأغلقت المدرسة وهرع الآباء إلى مكان الحادث لاصطحاب أطفالهم، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).