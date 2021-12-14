قصة مأساوية.. سوريتان تتقمصان دور الشباب للهروب من قسوة الحياة

المصدر: رويترز

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تلملم وفاء (20 عاما) جراحها، وتحاول من جديد إعادة بناء حياتها الممزقة في ملجأ تابع لإحدى الجمعيات في دمشق.

خذلت الحياة وفاء لأول مرة عندما كانت رضيعة في المهد عثروا عليها على عتبة دار للأيتام في حلب، وهي الدار التي التقت فيها مع شيماء التي أصبحت فيما بعد صديقة العمر.

في 2011، عندما اندلعت الشرارة الأولى للحرب في سوريا، خذلت الحياة الصديقتين وفاء وشيماء مرة أخرى واضطرت الصغيرتان للتنقل من ملجأ إلى ملجأ ومن دار أيتام إلى دار جديدة، والتشرد في الشوارع بين الحين والآخر.

ولأنهما فتاتان بلا أهل ولا مأوى، التجأتا إلى حيلة لمراوغة قسوة الحياة على من يعيش في مثل ظروفهما.

تقول وفاء إنها وصديقتها هداهما تفكيرهما لارتداء ملابس الصبيان والتصرف مثل الأولاد الذكور في محاولة لتفادي التحرش الجنسي الذي كانتا تتعرضان له باستمرار في الشوارع بين حلب ودمشق.

تقول وفاء "عملت حالي شاب لأن كان شعري طويل وكانوا يتحرشوا فيني الشباب، فصرت أحلق شعري وأعمل حالي شاب… رحت حلقت شعري واشتريت ثياب شباب وبعدين تعودت خلاص من وقت ما كان عمري 13-14 صرت أعمل حالي شاب".

وتضيف بلهجة ساخرة أنها انطلاقا من الرغبة في حبك القصة وإتقان الدور حاولت ذات مرة التحرش بفتاة. توضح "كنت لابسة شاب وشعري مرفوع سبايكي وجربت أعمل مثل الشباب ولطشت (تحرشت) ببنت.. قام ضربتني كف نزلتي بأرضي (طرحتني أرضا)".

كانت وفاء تروي قصتها من مركز "دفى" المجتمعي وهو جمعية لإعادة التأهيل بدمشق تلجأ إليها النساء ويبدأن في تعلم الحياكة والتصوير ومهارات أخرى. لم ترغب شيماء في التحدث أمام الكاميرا لرويترز.

يقول موظفو المركز إن وفاء وشيماء وضعتا أقدامهما على طريق التعافي من الإدمان بعد أن دفعتهما الحياة إلى عالم المخدرات. بدأت الصديقتان حياة جديدة أكثر استقرارا.

وبعد أن بدأت تستعيد بعضا مما سلبته الحياة، تقول وفاء "انتقلت ع الشام حسيت إنه، لأول مرة بقعد مع بنات وكنت وقتها مثل الشاب فشوي شوي تأثرت وصارت الآنسة (المشرفة) تقول لي إنتي بنت حلوة وما لازم تبقي هيك بشخصية شاب فشوي شوي تعلمت وصرت ألبس بناتي (ثياب البنات) وهدول يلي لابستهم منها وعن جد حسيت حالي إني بنت".

من جانها تقول فداء الدقوري رئيسة مجلس إدارة دار دفى "لما وصلوا لعنا كانوا يتعاطوا حسب ما حكو البنات. بس نحنا بلشنا معهم متل أي حالة بتجينا. نحن ممنوع عنا الدخان وكل هذه القصص. طبقنا عليهم نظام الجمعية وكانوا دائما تحت إشراف المشرفات بسلوكياتهم وتصرفاتهم كان مانه (ليس) أمر سهل يغيروا... ممكن تلاقيهم عصّبوا وطلبوا دخان وهاي القصص (المخدرات) بس الحمد لله قدرنا نسيطر عالموضوع".