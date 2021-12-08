غضب في باكستان بعد تجريد نساء من ملابسهن وضربهن في السوق

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على خمسة رجال جردوا أربع نساء من ملابسهن علانية وصوروهن، في حادث يحتمل أنه يتعلق بتطبيق العقوبات من جانب لجان أهلية، والذي أثار موجة غضب على المستوى الوطني بعد أن انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقع الحادث في منطقة فيصل أباد بإقليم البنجاب، المركز الصناعي في البلاد، أمس الثلاثاء. وقامت مجموعة من أصحاب المتاجر بتجريد أربع نساء من ملابسهن وجرهن في سوق مزدحم أثناء ضربهن وسط مزاعم بالسرقة من المتاجر.

وصرح متحدث باسم شرطة فيصل أباد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء بالقول: "ألقينا القبض على خمسة رجال بتهمة الاعتداء على أربع نساء وتجريدهن من ملابسهن وتصويرهن".

يشار إلى أن الاعتداء على النساء أو استخدام القوة الإجرامية ضدهن أو تجريدهن من الملابس هي جرائم تستوجب عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بموجب القانون الجنائي الباكستاني.

وقال المتحدث إنه تم تسجيل قضية وفقا لأحكام القانون ذات الصلة.