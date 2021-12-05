انقلب عليه الجرار وسحقه.. مصرع شخص حاول إنقاذ 3 أشخاص سقطت سيارتهم في خندق

المصدر: د ب أ

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أفادت الشرطة اليوم الأحد بوفاة شخص هولندي بينما كان يحاول مساعدة ثلاثة من معارفه سقطت سيارتهم في خندق .

وأضافت الشرطة أن الرجل حاول سحب السيارة من الخندق فى قرية هوجبلوكلاند بمساعدة جرار، لكن الجرار انقلب وسحق الرجل 25 عاما.

ونجا الثلاثة الآخرون دون أن يصابوا بأذى بعد أن تمكنوا من الخروج من السيارة .

وفي هولندا، التي يقع ثلثها تقريبا تحت مستوى سطح البحر، توجد العديد من المجاري المائية والخنادق، التي يستخدم بعضها لتسييج الحقول.

وهناك دورات خاصة للسائقين الذين يسعون إلى تعلم كيفية إنقاذ أنفسهم من سيارتهم إذا انتهى بهم المطاف في الماء.