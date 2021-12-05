إصابات بأعيرة نارية وطعن .. 5 قتلى بينهم أطفال في جريمة غامضة بألمانيا

المصدر: د ب أ

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في حادثة غامضة أثارت موجة من الغضب والخوف، عثرت الشرطة الألمانية على خمسة قتلى -رجل وامرأة وثلاثة أطفال- مع آثار لطلقات نارية وطعنات داخل مبنى سكني بحي جنوبي العاصمة برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن السلطات تلقت مكالمة ذكر فيها المتصل أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان المنزل السكني القريب من منزله. وأضاف المتحدث: "نعتقد أنها جريمة قتل".

وتواجد مسؤولو الطب الشرعي في الموقع عقب ظهر اليوم. وقال المتحدث إنه تم إغلاق الشارع الكائن في المبنى السكني.. وأوضح الادعاء العام والشرطة أن القتلى الخمسة هم شخصان بالغان في الأربعين من العمر وثلاثة أطفال في سن 4 و8 و10 سنوات.

ووجد على الجثث آثار إصابات بأعيرة نارية وطعن. وشرعت السلطات في مباشرة التحقيقات الجنائية التي لا تزال متواصلة كما توجه فنيون جنائيون بالإضافة إلى خبير من معهد براندنبورج للطب الشرعي.

وكان بيان صحفي ذكر أن شهود عيان عثروا على أشخاص لا حراك بهم داخل المبنى السكني وأن الشرطة وصلت بعد ذلك وتبين لها أن هؤلاء الأشخاص فارقوا الحياة.