عاصفة شديدة تسبب في حدوث فيضانات وأضرار باليونان

المصدر: د ب أ

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تسببت أمطار غزيرة ورياح شديدة يقدر بأن قوتها تتراوح بين 9 و10 - أي ما يعادل تحرك الرياح العاصفة بسرعة تتراوح بين 75 و102 كيلومتر في الساعة - في حدوث فيضانات وفوضى مرورية في أجزاء كبيرة من غرب اليونان.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد تأثرت مدينة باتراس الساحلية والجزر الواقعة في البحر الأيوني، بصورة خاصة خلال الليلة الماضية.

وأفادت الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء بأن البحر في باتراس أغرق المنطقة الساحلية بأكملها، بسبب الرياح القوية، كما تسبب في حدوث أضرار جسيمة.

ويشار إلى أن عاصفة الخريف تشتد في اليونان وتركيا منذ أيام.

وقد تم إلغاء العديد من رحلات العبارات في بحر إيجه، بحسب ما ذكرته قوات خفر السواحل اليونانية.