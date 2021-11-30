مشاهد مرعبة.. العاصفة القوية تقتلع الأسقف وتقلب الشاحنات في إسطنبول "فيديو"

المصدر: د ب أ

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أدت العاصفة المطرية والرياح الشديدة التي تضرب إسطنبول ومدنا تركية أخرى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الضحايا يتوزعون على مدينة إسطنبول (4)، ومدينة زنغولداق (1)، مشيرة إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة في كل من بورصة وكوجالي وإزمير.

وتداول ناشطون أتراك فيديوهات "مروعة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت اقتلاع الرياح لعدد من واجهات المحال وأعمدة الكهرباء، إلى جانب برج الساعة الذي يقع عند مدخل المنطقة الحرة في إسطنبول.

وأعلنت ولاية إسطنبول تعليق الدراسة في المدينة اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت أنه وفقا لبيانات المديرية الإقليمية الأولى للأرصاد الجوية، فإن العاصفة والرياح الشديدة ستستمر حتى مساء اليوم.

وبناء على ذلك، قررت الولاية تعليق جميع الأنشطة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ليوم واحد، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

كما سيتم اعتبار المعاقين والحوامل العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة في إجازة إدارية خلال اليوم الثلاثاء.