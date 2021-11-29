رئيس وكالة الفضاء الأوروبية: وصول الأوروبيين إلى الفضاء الخارجي هو مسألة سياسية

المصدر: د ب أ

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قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، إن مسألة وصول الأوروبيين إلى الفضاء الخارجي تعود إلى السياسيين.

وقال جوزيف أشباتشر في باريس: "أريد أن أنقل هذا القرار إلى السياسيين".

وأوضح أن رواد الفضاء الأوروبيين يسافرون حاليا مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وأن التعاون يسير على ما يرام.

وقال أشباتشر: "ولكن بالطبع على المرء أن يفكر لأكثر من 10 أعوام مقبلة"، مضيفا أن الوضع سيكون مختلفا تماما بحلول ذلك الوقت.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند لديها الفرصة، أو سوف يكون لديها الفرصة لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء.

وأضاف أشباتشر: "لذلك فإن السؤال هو - هل ترغب أوروبا في أن تكون جزءا من هذا أم لا؟".

وقال: "هناك قدر كبير من الفرص التي ستظهر، وتحديدا لاستخراج الموارد الموجودة على القمر".

وبالإضافة إلى وكالات الفضاء، تقود الشركات الخاصة أيضا عمليات استكشاف الفضاء.