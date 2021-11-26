مصر: طريق الكباش متاح للزوار اعتباراً من اليوم

المصدر: د ب أ

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قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن طريق المواكب الكبرى - الكباش - بات مفتوحا للزيارة أمام السياح اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ اكتشاف الطريق وحتى اليوم.

وأشار وزيري في تصريحات اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أنه بإمكان السياح زيارة الطريق ضمن برنامج زيارتهم لمعبدي الكرنك والأقصر، دون الحاجة لشراء تذاكر إضافية.

كانت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، والغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها قدماء المصريون قبل آلاف السنين، قد شهدت مساء أمس الخميس، احتفالات ضخمة للاحتفاء بانتهاء مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، وفتحه للزيارة أمام السياح للمرة الأولي، وذلك بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، وهو المشروع الذي جعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح بالعالم، وذلك وفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية.

كان خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، قد صرح أمس الخميس فى كلمة خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش أن الاحتفالية رسالة أمن وأمان وتجعل السائحين يزورون مصر مرة ومرتين وثلاثة.