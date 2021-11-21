القصاص بجانٍ قتل سعودياً بإطلاق النار عليه

المصدر: واس

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم "الأحد" بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وجاء في البيان:"أقدم خالد بن أحمد بن محمد المشعري "سعودي الجنسية" على قتل علي بن عامر بن محمد عسيري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمدينة أبها بمنطقة عسير".