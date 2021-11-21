سحب رخصة قيادة رئيس وزراء بولندا الأسبق دونالد توسك لتجاوزه السرعة المحددة

المصدر: د ب أ

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اضطر زعيم المعارضة البولندية والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك إلى تسليم رخصة قيادته ودفع غرامة تعادل 120 دولاراً بسبب تجاوزه السرعة المقررة.

وكان توسك، رئيس وزراء بولندا في الفترة من 2007 إلى 2014، قد أعلن عبر صفحته على تويتر أمس السبت أن العقوبة كانت مناسبة: "قبلتها من دون مناقشة".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "باب" عن الشرطة قولها إن الضباط أوقفوا توسك (64 عاما)، بالقرب من بلدة مالاوا شمال وارسو صباح أمس السبت لقيادته بسرعة 107 كيلومترات في الساعة داخل بلدة، في حين أن الحد الأقصى للسرعة هناك 50 كيلومترًا في الساعة.

يذكر أن توسك هو زعيم حزب "المنبر المدني" الليبرالي المحافظ وأكبر حزب معارض في بولندا.