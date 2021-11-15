سقوط طفلين من مبنى في السويد.. والشرطة تشتبه في جريمة

المصدر: د ب أ

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عثرت السلطات على طفلين مصابين بجروح خطيرة أسفل مبنى سكني في حي هاسيلبي شمال غرب ستوكهولم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وتشتبه الشرطة في أنهما سقطا من ارتفاع كبير. وتوفي أحدهما متأثرا بجروحه في المستشفى اليوم الاثنين. كما تشتبه الشرطة في أنهما كانا ضحيتين لجريمة.

وأعلن مكتب الادعاء اليوم أنه يجري حاليا التحقيق مع رجل وسيدة بتهمتي القتل والشروع في القتل.

وذكرت وكالة أنباء "تي تي" أن هناك صلة قرابة بين الأربعة. وأشارت تقارير إلى أن الطفلين دون العشرة أعوام.

