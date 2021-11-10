السعودية .. تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في قاتل زوجته وإحراقها

المصدر: واس

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وجاء الحكم بالقتل قصاصا جراء إقدام الزوج، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، سعودية الجنسية، وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاء من جسمها مما أدى إلى وفاتها.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني، اليوم الأربعاء بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.