تعلق بالشجرة 6 ساعات حتى جاءت الشرطة وأنقذته

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الأسترالية أنقذت اليوم الأربعاء رجلا اضطر إلى التعلق بشجرة لأكثر من ست ساعات بعدما جرفت مياه الأمطار سيارته بعيدا عن الطريق في ولاية الإقليم الشمالي النائية. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إن الرجل (33 عاما) كان يقود سيارته بالقرب من نهر تود في منطقة أليس سبرينجز عندما جرفت الفيضانات سيارته بعد هطول أمطار على مدى 24 ساعة. وأضافت نقلا عن الشرطة أن خدمة الإطفاء استغرقت أكثر من ستة ساعات، لتجنب تعريض الآخرين للخطر، حتى أنقذته في حوالي الساعة 0100 بتوقيت جرينتش.

وقال كريج ليدلو القائم بأعمال مساعد مفوض شرطة الولاية إن الرجل لم يصب بأذى لكن سيخضع للفحص في مستشفى محلي.