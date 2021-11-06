مصرع المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا في تحطم طائرة

المصدر: رويترز

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لقيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا مصرعها يوم الجمعة هي ومنتج أعمالها ومساعدها عندما تحطمت طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في ولاية ميناس جيرايس.

وقال المكتب الصحفي لمندونسا في بيان إن المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، وكذلك قائد الطائرة ومساعده، لقوا مصرعهم في الحادث.

اشتهرت ماريليا مندونسا بكونها من أيقونات موسيقى السرتانيجو، وهو النمط البرازيلي من موسيقى الريف، إذ فازت بجائزة لاتين جرامي لعام 2019 عن ألبوم في هذه الفئة. وكانت قد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء صعودها إلى الطائرة في وقت سابق من يوم الجمعة.

غادرت الطائرة من مدينة جويانيا في الغرب الأوسط متجهة إلى كاراتينجا، حيث كان من المقرر أن تحيي مندونسا البالغة من العمر 26 عامًا حفلا موسيقيا في وقت لاحق من يوم الجمعة، وفقا لموقع جي1 الإخباري.

وقالت إدارة الثقافة في الحكومة البرازيلية "ماريليا مندونسا تترك وراءها إرثا للموسيقى والثقافة البرازيلية. بالتأكيد لن تُنسى".

ولم يعرف بعد سبب الحادث.