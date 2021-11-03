ظهور جسر "العيون الخمس" في بحيرة بويانغ الصينية

المصدر: البيان

شهدت بحيرة بويانغ بشوانغ تشونغ، محافظة هوكو، مدينة جيوجيانغ، مقاطعة جيانغشي الصينية ظهور جسر "العيون الخمس" على مياها مرة أخرى مؤخراً، وفق صحيفة "الشعب" الصينية

وقد تم بناء هذا الجسر في عهد أسرة مينغ، ويختبأ في البحيرة خلال موسم الأمطار، ولا يُكشف إلا في موسم الجفاف، وقد أصبح مكانًا لتسجيل وصول "مشاهير وسائل الإعلام الاجتماعية" المسافرين في فصل الشتاء.

يذكر أن أسرة مينغ؛ سلالة الأباطرة الذين حكموا الصين 1368-1644، تعود لسلالة الأباطرة الصينيين القدامى، وأسقطت أسرة مينغ حكم الأباطرة من سلالة النسب يوان المغولية. وكانت الصين في ظل عهد أسرة مينغ تسمى بـ "الامبراطورية العظمى مينغ".

كما أن بحيرة بويانغ، تعد أكبر مسطح مائي للمياه العذبة في الصين، حيث تصل مساحتها إلى 3585 كم مربعا. بمعدل عمق يصل إلى هو 8 أمتار، وتصب فيها خمسة أنهار.