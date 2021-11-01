مقتل 25 شخصاً يشتبه بأنهم لصوص بنوك في البرازيل

المصدر: رويترز

قالت السلطات في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية يوم الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا يشتبه بأنهم لصوص بنوك لقوا حتفهم في اشتباكين مع الشرطة البرازيلية.

وقع الحادثان بالقرب من مدينة فارجينها بالولاية نتيجة لعملية مشتركة بين شرطة ولاية ميناس جيرايس وشرطة الطرق السريعة الاتحادية للقضاء على عصابة لصوص البنوك التي شنت عددا من الهجمات الجريئة في المنطقة. ولقي 18 مشتبهاً بهم حتفهم في الاشتباك الأول بينما لقي سبعة حتفهم في الهجوم الثاني.

وشن لصوص بنوك سلسلة من الهجمات الجريئة في جميع أنحاء البرازيل هذا العام مستهدفين بنوكا في مدن إقليمية صغيرة.