من ألمانيا إلى تونس.. يقطع 1300 كيلومتر بدراجة هوائية

المصدر: د ب أ

نجح الألماني فارنر بوكلي في قطع مسافة تفوق 1300 كيلومتر عبر دراجته الهوائية انطلاقاً من ألمانيا في رحلة قادته إلى جزيرة جربة جنوبي تونس.

وبدأت رحلة فارنر الخيرية من مدينة هيرنبورغ الواقعة بولاية بادن-فوتنبورغ، وتمكن في النهاية من قطع مسافة 1342 كيلومتراً حتى وصوله إلى الجزيرة السياحية جربة، حيث حظي، اليوم، بتكريم من ممثلي المجتمع المدني في الجهة.

وخصص فارنر (58 عاماً) رحلته لجمع تبرعات من أجل غايات نبيلة، وفق ما أفادت به السفارة الألمانية في تونس.

وفي نهاية الرحلة، تمكَّن فارنر من جمع تبرعات بقيمة 2501 يورو خصصت لمركز لرعاية أشخاص ذوي إعاقات في منطقة حومة السوق في الجزيرة.

وقالت السفارة الألمانية إن المبلغ سيتم استخدامه للقيام بتحسينات في المركز بقصد الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات النزلاء فيه.

وقام فارنر، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس الفخري للجمعية الألمانية التونسية، بالرحلة نفسها قبل عام قادماً من مدينة هيرنبورغ مروراً بجبال جوتهارد باس الشاهقة في سويسرا وصولاً إلى مدينة جنوة الإيطالية، قبل أن يقطع رحلة بحرية نحو تونس.